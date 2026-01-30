Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merz' Regierungserklärung
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Merz' Regierungserklärung:
"Auch Merz' schlüssiges Konzept im Bundestag war ja wieder - nur - eine Rede. Noch kein Handeln. Da muss vieles schneller gehen, auf deutscher und auf EU-Ebene. Wir haben vergangene Woche gesehen: Selbst Trump reagiert, wenn es Gegendruck auf seinen Druck gibt."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertgestern, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista