Selenskyj - Termin für nächste Ukraine-Gespräche könnte sich verschieben

09.00 ‌Uhr - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt den ‍Zeitplan für die nächste Runde der von den USA vermittelten Gespräche mit Russland infrage. Ort und Zeit des ‍ursprünglich für Sonntag in ⁠Abu Dhabi geplanten Treffens könnten sich ändern, sagt Selenskyj vor ‍Reportern. Er wisse derzeit nicht, wann die nächste ⁠Begegnung stattfinde. Als Grund nennt er unter anderem Entwicklungen im Verhältnis zwischen den USA ‍und ‌dem Iran. Zudem sei es wichtig, dass alle vereinbarten Teilnehmer anwesend seien. US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor erklärt, die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner würden am Wochenende nicht nach Abu ⁠Dhabi reisen.

