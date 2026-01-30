Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarespezialist Atoss hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Erlös stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 11 Prozent auf 189,3 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg der Gewinn um sieben Prozent auf 68,1 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.

Die entsprechende operative Marge sank im Vergleich zum Vorjahr von 37 auf 36 Prozent. Unter dem Strich kletterte das Nettoergebnis um sechs Prozent auf 48,4 Millionen Euro, was die Markterwartungen übertrifft. Die Anteilseigner sollen nun eine von 2,13 Euro auf 2,28 Euro erhöhte Dividende je Aktie erhalten.

Auch künftig will Atoss weiter zulegen. Wie schon bekannt, peilt das Management für 2026 einen Umsatz von rund 215 Millionen Euro an. Die operative Marge soll nun mindestens 32 Prozent betragen. Für 2027 rechnet die Atoss-Spitze mit einem Umsatz von rund 245 Millionen Euro./err/stw