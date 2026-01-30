Spanische Wirtschaft wächst 2025 um 2,8 Prozent

Madrid, 30. Jan (Reuters) - Die spanische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr auch durch den anhaltenden Tourismusboom kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg ⁠um 2,8 ‍Prozent im Vergleich zu 2024, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Zum Vergleich: Die ‌Euro-Zone insgesamt dürfte nur ein Plus von 1,2 Prozent geschafft haben, die deutsche Wirtschaft ‍wuchs lediglich um 0,2 Prozent. Zuletzt gewann der Aufschwung in Spanien überraschend noch an Tempo: Im vierten Quartal wuchs die Wirtschaft um 0,8 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem erneuten ‍Plus von 0,6 Prozent gerechnet.

Spanien hat im ⁠vergangenen Jahr so viele ausländische Besucher angelockt wie noch nie. Insgesamt seien 97 Millionen Gäste ins Land gekommen und damit 3,5 ‍Prozent mehr als 2024, erklärte Tourismusminister Jordi Hereu kürzlich. Spanien ist nach Frankreich das weltweit ⁠meistbesuchte Land. Der Tourismus trägt mehr als zehn Prozent zur Wirtschaftsleistung bei.

Spanien hat sich zu einem Lichtblick für die mit hohen US-Zöllen und schrumpfendem China-Geschäft kämpfenden ‍deutschen Exporteure gemausert: Das südeuropäische ‌Land ist der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) zufolge 2025 unter die Top 10 der wichtigsten Kunden aufgerückt - zum ersten Mal seit 2009. Demnach sind die Ausfuhren nach Spanien um 8,5 Prozent auf 58,8 Milliarden Euro gewachsen, heißt es in einer Prognose. Das reicht für Platz zehn. In keinem anderen Land aus der Gruppe der zehn wichtigsten Abnehmerländer wächst das ⁠Geschäft stärker.

