Technische Erholung im Dax - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 24.800 24.900 Dax-Unterstützung 24.000 24.300

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern die Unterstützung um 24.600 Punkte nicht verteidigen, im Anschluss kam es dann zum angesprochenen "Unterschreiten der 24.400er Marke".

Im Anschluss wurde dann sogar noch die 24.300er Marke kurzzeitig unterschritten, bevor es im nachbörslichen Handel zu einer ersten Stabilisierung kam. Diese Stabilisierung setzt sich zum Handelsstart heute Vormittag zunächst weiter fort - der Index klettert zurück Richtung 24.500 Punkte.

Dax-Ausblick:

Die heutige Erholung am Vormittag verläuft bislang innerhalb des weiterhin intakten Abwärtstrendkanals im Stundenchart. Größeres Erholungspotenzial würde erst bei einem Ausbruch auf der Oberseite im Bereich um 24.550 Punkte entstehen. Vor dem Wochenende und einer möglicherweise drohenden Eskalation im Nahen Osten ist solch ein Ausbruch jedoch eher unwahrscheinlich.

Innerhalb der Spanne 24.300 bis 24.550 Punkte ist daher die Seitenlinie aktuell eine gute Option im Dax - seine Korrekturziele auf der Unterseite hat der Index vorerst abgearbeitet, nun werden die Karten erst einmal neu gemischt.