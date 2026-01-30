Thyssenkrupp-Aktionäre fordern Klarheit über Zukunft des Stahlgeschäfts

Aktionärsschützer haben am Freitag auf der Hauptversammlung von Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez Klarheit über die Pläne zur Zukunft der Stahlsparte gefordert.

"Verkaufen Sie die Stahlsparte nicht unter Wert!", mahnte der ⁠Leiter Nachhaltigkeit und Corporate ‍Governance bei Deka Investment, Ingo Speich, bei dem Aktionärstreffen im Bochumer Ruhrcongress. Mit Blick auf die Avancen des indischen Konzerns Jindal Steel für eine Übernahme der Tochter Thyssenkrupp Steel ‌Europe verwies Speich auf die von der EU angekündigten Hilfsmaßnahmen für die Schwerindustrie. Es sei davon auszugehen, dass der Wettbewerbsdruck durch Billigimporte stark ‍nachlasse.

Zugleich zeige das Stahlgeschäft von Thyssenkrupp operativ einige Schwächen. "Kein anderer Stahlhersteller verdient so wenig." Hendrik Schmidt von DWS Investment fragte: "Welche strategischen Perspektiven bietet Jindal Steel für den Stahlbereich?"

Vorstandschef Lopez wollte sich nicht in die Karten schauen lassen und verwies darauf, dass die Partner die Gespräche vertraulich behandeln wollten. Jindal Steel hatte im September ein unverbindliches Übernahmeangebot für die seit Jahren kriselnde Stahlsparte vorgelegt. Die Inder bemühten ‍sich um die Zustimmung der mächtigen IG Metall und des ⁠Betriebsrats und bekannten sich zum Umbau zu einer grünen Produktion. Zuletzt ist es jedoch um die Verhandlungen still geworden. In der Vergangenheit waren Versuche zu einem Verkauf des Stahlgeschäfts, ein Stahl-Joint-Venture oder ein Börsengang gescheitert.

Thyssenkrupp sucht Einigung um Stahlkocher HKM

Begleitet wurde das Aktionärstreffen von Protesten mehrerer hundert Stahlkocher der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). "Wir sind Euer Kapital" und "Wir sind Thyssenkrupp" stand auf Spruchbändern vor ⁠dem Eingang zur Halle. Die rund 3000 Stahlkocher von HKM fürchten um ihre Jobs, nachdem Thyssenkrupp die Lieferverträge gekündigt hat. Zudem dürfte auch Jindal Steel darauf drängen, dass Thyssenkrupp den Fall rasch löst. Lopez zeigte sich kompromissbereit. "Natürlich favorisieren wir die Lösung der Zukunftsfähigkeit unter einer ‍Führung von Salzgitter." Man führe intensive Gespräche mit den ‌Miteigentümern und hoffe, dass es bald Klarheit gebe. Für Thyssenkrupp sei eine Trennung von HKM alternativlos. Thyssenkrupp hält 50 Prozent an dem Duisburger Stahlhersteller, Salzgitter 30 und der französische Röhrenhersteller Vallourec 20 Prozent.

Das Stahlgeschäft ist der frühere Kern des Ruhrkonzerns. Klar ist bereits, dass in den kommenden Jahren bis zu 11.000 der rund 26.000 Stellen der Sparte gestrichen oder ausgelagert werden. Dies verursacht aber zunächst hohe Kosten, etwa für Abfindungen. Unter dem Strich erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) einen Fehlbetrag zwischen 400 und 800 Millionen Euro. Darin enthalten seien insbesondere Restrukturierungsrückstellungen. "Die Sanierung beim Stahl ist umfangreich und schmerzhaft. ⁠Aber sie ist unumgänglich, um das Überleben des Geschäfts zu sichern", betonte Lopez.