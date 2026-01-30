Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 23 January 2026 to 29 January 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/01/2026

FR0013230612

3 171

16.4183

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/01/2026

FR0013230612

323

16.3920

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/01/2026

FR0013230612

830

16.3057

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/01/2026

FR0013230612

955

16.3021

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/01/2026

FR0013230612

115

16.2800

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/01/2026

FR0013230612

75

16.2800

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/01/2026

FR0013230612

544

16.1482

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/01/2026

FR0013230612

2 692

16.1125

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/01/2026

FR0013230612

79

16.1000

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/01/2026

FR0013230612

51 013

16.0008

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/01/2026

FR0013230612

1 108

16.0098

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/01/2026

FR0013230612

1 190

16.0280

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/01/2026

FR0013230612

20 897

16.0012

XPAR

 

 

 

TOTAL

82 992

16.0307

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260130514489/en/

Tikehau Capital

