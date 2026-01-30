Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 23 January 2026 to 29 January 2026

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/01/2026 FR0013230612 3 171 16.4183 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/01/2026 FR0013230612 323 16.3920 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/01/2026 FR0013230612 830 16.3057 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/01/2026 FR0013230612 955 16.3021 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/01/2026 FR0013230612 115 16.2800 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/01/2026 FR0013230612 75 16.2800 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/01/2026 FR0013230612 544 16.1482 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/01/2026 FR0013230612 2 692 16.1125 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/01/2026 FR0013230612 79 16.1000 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 28/01/2026 FR0013230612 51 013 16.0008 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 28/01/2026 FR0013230612 1 108 16.0098 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/01/2026 FR0013230612 1 190 16.0280 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/01/2026 FR0013230612 20 897 16.0012 XPAR TOTAL 82 992 16.0307

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260130514489/en/

Tikehau Capital