Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 23 January 2026 to 29 January 2026
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/01/2026
|
FR0013230612
|
3 171
|
16.4183
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/01/2026
|
FR0013230612
|
323
|
16.3920
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/01/2026
|
FR0013230612
|
830
|
16.3057
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/01/2026
|
FR0013230612
|
955
|
16.3021
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/01/2026
|
FR0013230612
|
115
|
16.2800
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/01/2026
|
FR0013230612
|
75
|
16.2800
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/01/2026
|
FR0013230612
|
544
|
16.1482
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/01/2026
|
FR0013230612
|
2 692
|
16.1125
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/01/2026
|
FR0013230612
|
79
|
16.1000
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/01/2026
|
FR0013230612
|
51 013
|
16.0008
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/01/2026
|
FR0013230612
|
1 108
|
16.0098
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/01/2026
|
FR0013230612
|
1 190
|
16.0280
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/01/2026
|
FR0013230612
|
20 897
|
16.0012
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
82 992
|
16.0307
|
Tikehau Capital