Verdi: Nahverkehr-Warnstreiks am Montag in großen Städten Baden-Württembergs

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will am Montag den Nahverkehr in sieben baden-württembergischen Städten lahmlegen. Betroffen von dem Warnstreik sind die kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie Verdi mitteilte./jwe/DP/zb

