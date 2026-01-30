Verdi ruft am Montag zu Warnstreiks im Nahverkehr in Hessen auf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Fahrgäste des Öffentlichen Nahverkehrs in Hessen müssen sich am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen und Marburg aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen./ceb/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Alle Premium-News