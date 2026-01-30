Verdi ruft am Montag zu Warnstreiks im Nahverkehr in Hessen auf
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fahrgäste des Öffentlichen Nahverkehrs in Hessen müssen sich am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen und Marburg aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen./ceb/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Rubio warnt Iran vor Angriff und schließt Präventivschlag nicht ausgestern, 12:32 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertgestern, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista