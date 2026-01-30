Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Tarifrunde im ÖPNV

Berlin (dpa) - Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen für den Tag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 29.01.2026
Dax mit größtem Verlust seit September - massiver Preissturz bei Edelmetallengestern, 17:49 Uhr · onvista
Dax mit größtem Verlust seit September - massiver Preissturz bei Edelmetallen
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Goldbarren sind vor einem Kurschart zu sehen.
Videoanalyse 29.01.2026
Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetgestern, 16:01 Uhr · onvista
Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Alle Premium-News