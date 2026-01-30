Verdi ruft für Montag zu Warnstreik im kommunalen Nahverkehr auf
Berlin, 30. Jan (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi ruft für Montag zu einem bundesweiten Warnstreik im kommunalen Nahverkehr auf.
Hintergrund seien die Tarifverhandlungen für fast 100.000 Beschäftigte in rund 150 Verkehrsbetrieben, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Verdi fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen wie kürzere Arbeitszeiten und längere Ruhepausen. Die Arbeitgeber hätten in den bisherigen Verhandlungen Verbesserungen verweigert, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Ausgenommen von dem Aufruf ist Niedersachsen. Ob auch in Hamburg gestreikt werde, solle sich im Laufe des Freitags entscheiden.
