Warnstreik im Berliner Nahverkehr am Montag
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat in der laufenden Tarifrunde bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Der Tram-, Bus- und U-Bahnverkehr sollen dann ganztägig bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft mit./maa/DP/zb
