Warnstreiks in Bayerns Nahverkehr am Montag

dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Fahrgäste von Bussen sowie Straßen- und U-Bahnen in Bayern müssen am Montag mit Problemen durch Warnstreiks rechnen. Start der ganztägig geplanten Aktion ist in der Regel der Dienstbeginn, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte./fjm/DP/zb

