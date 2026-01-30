Warnstreiks in Bayerns Nahverkehr am Montag
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Fahrgäste von Bussen sowie Straßen- und U-Bahnen in Bayern müssen am Montag mit Problemen durch Warnstreiks rechnen. Start der ganztägig geplanten Aktion ist in der Regel der Dienstbeginn, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte./fjm/DP/zb
