Bis zu 3 % Zinsen p. a. plus Bonus: Tagesgeld-Angebot bei comdirect

Das Wichtigste in Kürze Das comdirect Tagesgeld bietet aktuell eine Aktion mit 2,75 % Zinsen p. a. für Neukunden.

bietet aktuell eine Aktion mit für Neukunden. In Kombination mit Girokonto oder Depot sind bis zu 3 % Zinsen p. a. auf das comdirect Tagesgeld möglich.

oder sind bis zu auf das comdirect Tagesgeld möglich. Je nach Produkt gibt es zusätzlich einen Bonus von 100 €.

Das Guthaben ist jederzeit verfügbar, die Kontoeröffnung und Kontoführung sind kostenlos.

Warum sich das comdirect Tagesgeld aktuell lohnt

Nach Jahren historisch niedriger Zinsen buhlen Banken wieder um Tagesgeldkunden. comdirect hebt sich aktuell mit bis zu 3 % p.a. für Neukunden hervor. Das Angebot ist zeitlich begrenzt – und lohnt sich vor allem für alle, die auch ein Giro- oder Depotkonto eröffnen möchten.

Die comdirect Tagesgeld-Aktion im Überblick

comdirect bietet aktuell einen Dreiklang aus drei Angeboten, die aufeinander aufbauen. Je mehr Produkte du nutzt, desto attraktiver fallen Zinsen und Bonus aus.

1️⃣ comdirect Tagesgeld pur: 2,75 % p. a. Aktion für Neukunden

Das comdirect Tagesgeld PLUS-Konto* ist die Basis der Aktion.

2,75 % Zinsen p. a. auf das comdirect Tagesgeld* für 6 Monate

Aktionszins gültig für Guthaben bis 100.000 €

Kostenlose Kontoeröffnung und Kontoführung

Guthaben jederzeit verfügbar

Nach Ablauf der Aktion gelten die jeweils aktuellen Standardkonditionen. Dieses Angebot richtet sich an Neukunden, die ausschließlich ein Tagesgeldkonto eröffnen möchten.

2️⃣ comdirect Tagesgeld + Girokonto: 3 % p. a. + 100 € Bonus

Mit der Eröffnung eines comdirect Girokontos* wird das Tagesgeldangebot aufgewertet.

3 % Zinsen p. a. auf das comdirect Tagesgeld für 6 Monate

Aktionszins gültig für Guthaben bis 100.000 €

100 € Bonus für Neukunden (bei Erfüllung der Bedingungen)

Kostenloses Girokonto inkl. Visa-Debitkarte

Der 100-€-Bonus wird ausgezahlt, wenn du bei der Kontoeröffnung der E-Mail-Kontaktaufnahme zu Werbezwecken zustimmst und diese Einwilligung bis zur Bonusgutschrift nicht widerrufst sowie innerhalb der ersten drei Monate mindestens fünf Transaktionen über jeweils 25 € oder mehr tätigst.

3️⃣ comdirect Tagesgeld + Depot: 3 % p. a. + Bonus + Extras

Das umfangreichste Angebot erhalten Neukunden in Kombination mit einem comdirect Depot*.

3 % Zinsen p. a. auf das comdirect Tagesgeld für 6 Monate

Aktionszins gültig für Guthaben bis 100.000 €

100 € Bonus für Neukunden

12 Monate kostenlose Wertpapiersparpläne

3 Jahre kostenlose Depotführung

Der 100-€-Bonus wird gutgeschrieben, wenn du der E-Mail-Kontaktaufnahme zustimmst und innerhalb von drei Monaten einen Sparplan eröffnest und mindestens einmal ausführst; die Auszahlung erfolgt im vierten Monat nach Depoteröffnung und ist steuerpflichtig.

Die Depotführung ist in den ersten drei Jahren kostenlos. Auch danach bleibt das Depot kostenfrei, wenn du mindestens zwei Trades pro Quartal tätigst, regelmäßig einen Sparplan ausführst (mindestens einmal pro Quartal) oder ein Girokonto bei der comdirect führst.

Diese Aktion richtet sich an alle, die das comdirect Tagesgeld nutzen und gleichzeitig ein Depot für den langfristigen Vermögensaufbau eröffnen möchten. Durch Zinsen, Bonus und kostenfreie Sparpläne ergibt sich das attraktivste Gesamtpaket der comdirect-Angebote.

Einlagensicherung beim comdirect Tagesgeld

Spareinlagen wie das comdirect Tagesgeld sind in Deutschland und der EU durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Person und Bank geschützt. Da comdirect eine Marke der Commerzbank AG ist, gilt die Einlagensicherung auf Ebene dieser Bank.

Vorteile des comdirect Tagesgelds auf einen Blick

✅ Attraktive Tagesgeld-Aktion für Neukunden

✅ 100 € Bonus bei Girokonto oder Depot

✅ Depot-Angebot mit zusätzlichen Vorteilen

✅ Tagesgeld jederzeit verfügbar

✅ Kostenlose Konto- und Depotführung (bei Bedingungen)

Das solltest du zur Aktion beachten

Die Aktionszinsen gelten für 6 Monate.

Bonus und Sonderkonditionen gelten nur für Neukunden.

Nach Ablauf der Aktion gelten die Standardzinssätze.

Für Bonuszahlungen müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Die dauerhafte Kostenfreiheit des Depots ist an Voraussetzungen geknüpft.

Fazit

Das comdirect Tagesgeld bietet aktuell eine attraktive Aktion für Neukunden, die sich je nach Produktkombination deutlich aufwerten lässt. Während das reine Tagesgeld* bereits einen guten Einstiegszins bietet, kombinieren Girokonto* und insbesondere das Depot* höhere Zinsen mit einem Bonus und zusätzlichen Extras. Wer Tagesgeld flexibel nutzen und gleichzeitig ein Depot eröffnen möchte, findet hier* das umfassendste Angebot.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").

* * Transparenzhinweis: Die onvista Media GmbH, die das Finanzportal onvista betreibt, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank mit ihrer Marke comdirect. Auf die redaktionelle Berichterstattung auf onvista hat die Commerzbank keinen Einfluss.