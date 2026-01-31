Crash am Kryptomarkt

Bitcoin-Kurs fällt deutlich unter 80.000 Dollar

onvista · Uhr

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Eine Bitcoin-Münze ist vor roten Pfeilen zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Jer

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist am Samstag weiter unter Druck. Mit im Tief 75.555 Dollar je Bitcoin kostete sie so wenig wie zuletzt im April vergangenen Jahres. Der Tagesverlust des Bitcoin-Kurses in Dollar betrug um 22 Uhr noch rund 7,4 Prozent. In der Spitze war die Notierung im Tagesverlauf um etwa zehn Prozent abgesackt. Vom Hoch im Oktober, das bei 126.287 Dollar liegt, hat die Kryptowährung damit inzwischen gut 40 Prozent an Wert verloren (siehe Chart unten). 

Auch kleinere Kryptowährungen wie Ethereum oder Ripple gerieten am Samstag stark unter Druck und verloren zwölf beziehungsweise acht Prozent an Wert. Die Kurse haben von ihren Höchststände aus dem vergangenen Jahr bereits mehr als 50 Prozent verloren. 

Ethereum notiert inzwischen wieder bei etwa weniger als 2.400 Dollar – Ende August waren es noch gut 4.900 Dollar gewesen. Doch seitdem geht es abwärts. Der aktuelle Abverkauf hatte sich zuletzt auch im Chart angedeutet. 

Kryptowährung
Ethereum steht vor einem weiterem Rücksetzer Richtung 2.500 Dollar22.01.2026 · 14:30 Uhr · onvista
Ethereum steht vor einem weiterem Rücksetzer Richtung 2.500 Dollar

Der Crash bei Kryptowährungen folgt einem extremen Abverkauf bei Edelmetallen am Vortag. Freitag waren die Notierungen von Gold und Silber um zehn beziehungsweise sogar 30 Prozent gefallen. Anders als bei Gold und Silber ist die derzeitige Marktschwäche bei Krypto aber keine Reaktion auf eine überhitzte Rally, sondern schließt sich an eine ohnehin schwache Phase in der Preisentwicklung an. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
Silberpreis
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
Ethereum Kurs in US Dollar
Ripple Kurs in US Dollar

Kolumne von Alexander Mayer
Bitcoin
Edelmetalle im Sinkflug
