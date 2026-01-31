EQS-News: KANADA UNTERSTÜTZT DIE NEUE BANK FÜR VERTEIDIGUNG, SICHERHEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

LONDON, 31. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Erklärung der Entwicklungsgruppe der Defence, Security and Resilience Bank (DSRB):

Die DSRB-Entwicklungsgruppe begrüßt die Erklärung des kanadischen Finanzministers, in der die führende Rolle Kanadas bei der Einrichtung der Bank für Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bestätigt wird.

Kanadas Führungsrolle spiegelt die gemeinsame Einsicht der Verbündeten wider, dass die Stärkung von Verteidigung und Sicherheit jetzt nicht nur höhere Ausgaben erfordert, sondern auch Finanzierungsstrukturen, die in der Lage sind, den industriellen Ausbau, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und langfristige Kapazitäten zu unterstützen. Die Bank für Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit soll diese Herausforderung angehen, indem sie den Zugang zu erschwinglichen, vorhersehbaren Finanzierungen im gesamten Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem verbessert und dabei mit bestehenden nationalen und multilateralen Institutionen zusammenarbeitet.

Die DSRB-Entwicklungsgruppe arbeitet eng mit Kanada und anderen gleichgesinnten Nationen zusammen, um die Einrichtung der Bank zu unterstützen, einschließlich ihrer Konzeption, ihrer Leitung und ihres operativen Rahmens, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der teilnehmenden Nationen und ihrer Industrien entspricht.

