"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"
onvista · Uhr
Die Renditen von Staatsanleihen sind so hoch wie lange nicht – gerade in Japan ist der Anstieg eklatant. Ingo Mainert von der Vermögensverwaltung AGI erklärt Risiken und Chancen der steigenden Zinsen.
Quelle: Westlight/Shutterstock.com
Herr Mainert, die Renditen langlaufender Staatsanleihen steigen stark an; 30-jährige Bundesanleihen zum Beispiel liefern mit 3,5 Prozent Rendite so viel wie zuletzt 2011. Was steckt dahinter?
Ingo Mainert: Schaut man auf die vier größten Märkte, dann ist der Renditeanstieg bei langlaufenden Staatsanleihen aktuell im Wesentlichen ein japanisches Phänomen. In den USA – dem größten Anleihemarkt weltweit – und Großbritannien sind die Zinsen 2025 über die Laufzeiten eher gefallen, Deutschland war am langen Ende eine gewisse Ausnahme.
