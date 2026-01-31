"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"

Herr Mainert, die Renditen langlaufender Staatsanleihen steigen stark an; 30-jährige Bundesanleihen zum Beispiel liefern mit 3,5 Prozent Rendite so viel wie zuletzt 2011. Was steckt dahinter?

Ingo Mainert: Schaut man auf die vier größten Märkte, dann ist der Renditeanstieg bei langlaufenden Staatsanleihen aktuell im Wesentlichen ein japanisches Phänomen. In den USA – dem größten Anleihemarkt weltweit – und Großbritannien sind die Zinsen 2025 über die Laufzeiten eher gefallen, Deutschland war am langen Ende eine gewisse Ausnahme.