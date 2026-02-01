EQS-News: Der SV Werder Bremen stellt Cheftrainer Horst Steffen frei

EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Sonstiges

Bremen, 1. Februar 2026

Die Verantwortlichen des SV Werder Bremen haben nach intensiven Gesprächen im Anschluss an das 1:1 in der Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbach entschieden, Cheftrainer Horst Steffen mit sofortiger Wirkung freizustellen. Das teilte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei den Grün-Weißen, am Sonntagmorgen mit. Die Partie gegen die Fohlenelf war die zehnte Bundesligabegegnung in Folge, die ohne Sieg für Werder Bremen endete.

„Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird. Diese Erkenntnis wiegt natürlich schwer, gerade weil wir Horst sehr schätzen, aber sie ist das Ergebnis aus der Analyse der sportlichen Situation und den Gesprächen, die wir zuletzt geführt haben. Daher haben wir entschieden, Horst freizustellen“, erklärt Clemens Fritz.

Die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß werden die Mannschaft interimistisch übernehmen. „Wir sind intensiv auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und werden uns die nötige Zeit nehmen, um die für Werder beste Lösung zu finden“, so Fritz abschließend.

Horst Steffen war im Sommer von der SV Elversberg an den Osterdeich gewechselt. In den bisherigen 20 Bundesligaspielen erzielte er mit der Mannschaft eine Bilanz von 4 Siegen, 7 Unentschieden und 9 Niederlagen.

