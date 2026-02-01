Laumann: «Deutsche sind nicht faul»

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Teilzeit und Krankheitstage

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann findet in der Debatte um vermeintlich faule Beschäftigte in Deutschland klare Worte. «Nein. Die Deutschen sind nicht faul», sagte der CDU-Vize auf eine entsprechende Frage im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Sie seien nach wie vor sehr fleißig. Deutschland habe eine sehr hohe Erwerbsquote. Gleichzeitig müsse Wohlstand erarbeitet werden. Laumann zeigte aber Verständnis für eine hohe Teilzeitquote.

«Lifestyle-Teilzeit» sorgt für Diskussionen

Seit Monaten zielen Forderungen aus der Union bis hin zum Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf mehr Arbeitsmoral in Deutschland ab. Zuletzt hatten Teile der Union gefordert, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit einzuschränken und mit der Formulierung «Lifestyle-Teilzeit» für Aufregung gesorgt. In der Spitze der Partei wird der Vorstoß der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) jedoch nicht unterstützt. So wird ihm beim CDU-Parteitag im Februar eher keine Chance eingeräumt. Auch Laumann erklärte nun, der Antrag werde in dieser Form nicht durchkommen.

Er betonte: «Wir haben andere Probleme zu lösen, als über den Rechtsanspruch auf Teilzeit zu diskutieren.» Er fügte hinzu: «Die Menschen sollten die Freiheit haben, solche Entscheidungen für sich zu treffen.» Wenn jemand aus persönlichen Gründen Teilzeit arbeite und dafür auf einen Teil seines Lohns verzichte und nicht dem Staat auf der Tasche liege, «ist das nichts, wo die Politik eingreifen sollte».

«Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl»

Dass Menschen wegen ihrer individuellen Lebensgestaltung in Teilzeit gingen, sei kein Massenphänomen, betonte Laumann. Viele würden Kinder großziehen oder Angehörige pflegen. Mit Blick auf den Begriff «Lifestyle-Teilzeit» sagte Laumann, man sollte bei dem Thema aufpassen, wie man formuliere. «Ich würde mir bei der Diskussion von dem einen oder anderen manchmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen.»

Das könnte dich auch interessieren

Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"gestern, 14:30 Uhr · onvista
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"
Kolumne von Alexander Mayer
Gibt Gold die Richtung für Bitcoin vor? Das spricht dafürgestern, 09:00 Uhr · decentralist.de
Bitcoin
Crash am Kryptomarkt
Bitcoin-Kurs fällt deutlich unter 80.000 Dollargestern, 22:12 Uhr · onvista
Eine Bitcoin-Münze ist vor roten Pfeilen zu sehen.
Edelmetalle im Sinkflug
Zeitweise minus 30 Prozent: Silber weitet Verluste aus30. Jan. · dpa-AFX
Ein Silberbarren und Silbernuggets.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"gestern, 14:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News