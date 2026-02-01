Polen meldet neuen Zwischenfall an Grenze zu Belarus

WARSCHAU (dpa-AFX) - Zum wiederholten Male innerhalb kurzer Zeit sind Flugobjekte aus Belarus in den polnischen Luftraum eingedrungen. In der Nacht seien "Objekte in der Art von Ballons" entdeckt worden, teilte das Operative Kommando der Streitkräfte in Warschau mit. Die militärischen Radarsysteme des EU- und Nato-Mitgliedstaats hätten ihren Flug überwacht.

Nach Angaben des Grenzschutzes handelte es sich wahrscheinlich um Schmuggelballons, mit denen Waren wie Zigaretten illegal über die Grenze gebracht werden sollen. Die Armee schloss indes nicht aus, dass es sich um einen Versuch gehandelt haben könnte, die Reaktionsfähigkeit der polnischen Luftverteidigungssysteme zu testen.

Zu ähnlichen Vorfällen war es bereits am Mittwoch und am Samstag gekommen. Polen hat an der Grenze zu seinem östlichen Nachbarland eine rund 180 Kilometer lange und rund 5,5 Meter hohe Barriere mit moderner Überwachungstechnik errichtet. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands, das seit 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt./hei/DP/zb