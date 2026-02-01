Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026

Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash

onvista · Uhr

Edelmetalle, Kryptowährungen und Techaktien erleben eine denkwürdige Woche. Im Investment-Depot fahre ich derzeit eine höhere Bargeld-Quote und werde das Geld bei Gelegenheit wieder einsetzen.

Quelle: GERARD BOTTINO/Shutterstock.com

Was für eine ereignisreiche Woche! Eine der wichtigsten Wochen der laufenden Berichtssaison wurde von der Ernennung des neuen Chefs der amerikanischen Notenbank (Fed) durch die US-Regierung begleitet. Letzteres hat zu eindrucksvollen Bewegungen am Markt geführt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
Silberpreis
D
DAX
Bitcoin (USD)
Microsoft
D
Dow Jones
S
S&P 500
Tesla
Apple
Meta
N
NASDAQ 100
UnitedHealth
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Bitcoin Kurs in Euro
Nebius
Ondas
Axon Enterprise
Tempus AI
BitMine Immersion Technologies
Humana
Dow
D
DAX (Kursindex)
N
NASDAQ Composite
NASDAQ
Humana AB

