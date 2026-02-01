Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash

Was für eine ereignisreiche Woche! Eine der wichtigsten Wochen der laufenden Berichtssaison wurde von der Ernennung des neuen Chefs der amerikanischen Notenbank (Fed) durch die US-Regierung begleitet. Letzteres hat zu eindrucksvollen Bewegungen am Markt geführt.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung