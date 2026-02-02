AKTIE IM FOKUS: Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nemetschek haben sich am Montag nach einer Analystenempfehlung durch die Bank of America erholt. Der Kurs des Softwareunternehmens, das auf die Braubranche spezialisiert ist, legte zuletzt um 2,6 Prozent zu. Im frühen Handel hatte das Plus bis zu vier Prozent betragen, nachdem der Kurs am Freitag erneut auf das tiefste Niveau seit November 2023 gefallen war.

Software-Aktien wie die von Nemetschek stehen teils seit Monaten unter Druck, da Investoren Konkurrenz durch günstige KI-Anwendungen fürchten.

Die US-Investmentbank drehte nun aber ihre Einschätzung für Nemetschek vom negativen "Underperform" in ein "Buy". Analyst Victor Cheng argumentiert, dass das Unternehmen "an der Zukunft baut". Er sieht aktuell eine attraktive Einstiegsmöglichkeit wegen Chancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Bereits für 2026 rechnet er damit, dass aus der Tochter Bluebeam eine zunehmend wichtige Einnahmequelle wird. Er gibt vor diesem Hintergrund auch seine bisher vorsichtige Haltung zur Sparte "Design" mit Lösungen für Architekten auf./tih/mis

Nemetschek

