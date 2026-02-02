Aktien Europa Schluss: Kurse drehen kräftig ins Plus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag ihre anfängliche Schwäche überwunden. Im Einklang mit den freundlichen US-Börsen fielen die Kursaufschläge am Ende sogar deutlicher aus als zuletzt in New York. Auf beiden Seiten des Atlantiks gaben Stimmungsdaten aus der Industrie positive Impulse.

Zum Handelsschluss notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,00 Prozent höher bei 6.007,51 Punkten. Außerhalb der Währungszone rückte der Züricher SMI um 1,67 Prozent auf 13.409,11 Punkte vor. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,15 Prozent auf 10.341,56 Punkte nach oben./gl/he