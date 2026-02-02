Aktien Europa Schluss: Kurse drehen kräftig ins Plus
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag ihre anfängliche Schwäche überwunden. Im Einklang mit den freundlichen US-Börsen fielen die Kursaufschläge am Ende sogar deutlicher aus als zuletzt in New York. Auf beiden Seiten des Atlantiks gaben Stimmungsdaten aus der Industrie positive Impulse.
Zum Handelsschluss notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,00 Prozent höher bei 6.007,51 Punkten. Außerhalb der Währungszone rückte der Züricher SMI um 1,67 Prozent auf 13.409,11 Punkte vor. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,15 Prozent auf 10.341,56 Punkte nach oben./gl/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista