ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Equal Weight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 49 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nur sechs Wochen nach dem Ausblick sei er schon wieder Geschichte, schrieb Jonathon Unwin am Sonntag. So seien die Aussichten für die Jenaer äußerst unklar und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr attraktiv, auch wenn er grundsätzlich vom Geschäft mit Refraktivem Laser und in der Mikrochirurgie überzeugt bleibt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT
