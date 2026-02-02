ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney nach Zahlen von 135 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erfreulich ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität im Streaming-Bereich habe einen Bestwert erreicht und die Freizeitparks und das Kreuzfahrtgeschäft blieben ein Stabilitätsanker. Die Nachfolge von Vorstandschef Bob Iger gehe zudem in eine entscheidende Phase und Josh D'Amaro, Leiter des Erlebnisbereichs, sei einer der aussichtsreichsten Kandidaten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

