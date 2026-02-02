ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 60 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET
