ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung auf die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Microsoft belastet Nasdaq30. Jan. · dpa-AFX
Microsoft belastet Nasdaq
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News