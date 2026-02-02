ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung auf die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

