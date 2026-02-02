ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW
JP Morgan
BMW Vz.

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
g​n​u​b​r​e​W
heute, 10:20 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News