Bounce vom vorbörslichen Tief | AI, die FED und Disney im Fokus

Die Futures haben sich von den vorbörslichen Tiefs erholt. Gegenwind sehen wir vor allem in den durch Momentum getriebenen Sektoren. Im Fokus stehen erneut die KI-Werte. Die 100 Mrd. US-Dollar Finanzierung von OpenAI durch NVIDIA liegt laut Wall Street Journal auf Eis. Jensen Huang kritisiert die mangelhafte Disziplin von OpenAI und hat Bedenken, was den zunehmenden Wettbewerb betrifft, insbesondere durch Google. Oracle zieht gegen den Trend an, weil das Unternehmen plant in diesem Jahr 45 bis 50 Mrd. US-Dollar an Kapital aufzutreiben. Etwa die Hälfte soll durch die Ausgabe einer Unternehmens-anleihen aufgetrieben, wie auch durch die Platzierung von Aktien. Normalerweise müsste der Kurs bei einem solche Szenario sinken. Da nun aber die Sorgen zur Finanzlage durch diese Schritte nachlassen, mit einer Entspannung der Kreditausfallversicherungen, zieht der Kurs an.



