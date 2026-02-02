Breiter Gegenwind gegen Zahnarzt-Vorschläge des Wirtschaftsrates

Berlin, 02. Feb (Reuters) - Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit sind Reformvorschläge des Wirtschaftsflügels der Union von der Bundesregierung und der CDU entschieden zurückgewiesen worden. Zu dem Vorschlag des CDU-nahen Wirtschaftsrates, dass Patienten künftig Zahnarztkosten selbst übernehmen sollen, sagte der ⁠stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer ‍am Montag in Berlin: "Derartige Pläne gibt es in der Bundesregierung nicht." Auch Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) betonte: "Die Forderung, Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der GKV zu streichen, wird nicht umgesetzt. Das schließe ich aus." Der ‌CDU-Spitzenkandidat bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im März, Gordon Schnieder, reagierte verärgert. "Mit der aktuellen Debatte verlieren wir viele Bürgerinnen und Bürger, die sich zu Recht Sorgen darüber machen, ‍ob sie ihren Zahnarztbesuch nun privat zahlen müssen oder nicht. Diese Forderung ist absurd und rettet im Übrigen unsere Wirtschaft nicht", sagte der CDU-Politiker der Funke-Mediengruppe.

Die schwarz-rote Koalition will in diesem Jahr Reformen der Sozialversicherungssysteme beschließen, deren Finanzierung etwa durch die Alterung der Gesellschaft unter Druck steht. Nun kommen aus einzelnen Verbänden Vorschläge. Vor zehn Tagen hatte die Mittelstandsunion (MIT) vorgeschlagen, das gesetzliche Recht auf Teilzeit zu begrenzen, was für heftigen Gegenwind in CDU und CSU sorgte. Der ‍Wirtschaftsrat legte dann am Wochenende in einem sechsseitigen Papier eine Mischung aus ⁠steuerlichen Entlastungen sowie Kürzungen der Leistungen in Kranken- und Rentenkassen vor. Bundesfinanzminister und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil reagierte ablehnend. Es sei zwar Anspruch der Bundesregierung, 2026 zu Reformentscheidungen zu kommen, sagte der Vizekanzler in Warschau. Aber jedes Reformpaket müsse am Ende gerecht sein.

Ein ‍Teil der Debatte lässt sich mit dem im Februar in Stuttgart stattfindenden CDU-Bundesparteitag erklären. So hatte die MIT ihre Vorschläge zur Teilzeit bei der Antragskommission für den Parteitag eingereicht. ⁠Der Wirtschaftsrat schlägt in seiner "Agenda für die Arbeitnehmer in Deutschland" unter anderem eine spürbare Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer sowie einen automatischen Inflationsausgleich bei den Einkommensteuertarifen vor. Gleichzeitig sollen aber die Sozialkassen durch Leistungseinschnitte entlastet werden. Dazu schlägt der Wirtschaftsrat auch etwa vor, das Arbeitslosengeld I auf zwölf Monate zu ‍begrenzen, Unfälle auf Arbeitswegen nicht mehr durch die Unfallversicherung abzudecken ‌sowie Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen zu streichen.

Gesundheitsministerin Warken warnte vor diesem Schritt: "Dies wäre eine Abkehr des Kerngedankens unseres Solidarsystems und widerspricht dem Ziel, Prävention zu stärken." Vizekanzler Klingbeil sagte, dass man nicht am Zustand der Zähne ablesen können sollte, "wie der Geldbeutel ausgestattet ist".

Auch der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union (CDA), Dennis Radtke, reagierte zurückhaltend. "Wir brauchen Sozialreformen, aber mit einer gerechten Lastenverteilung", sagte Radtke zu Reuters. "Die versicherungsfremden Leistungen müssen konsequent aus Steuermitteln bezahlt werden. Energiekosten senken und Wachstumsimpulse setzen ist zwingend nötig, aber dies können wir nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer finanzieren." Der CDU-Europapolitiker fügte hinzu: "In einem hat der Wirtschaftsrat recht: Arbeit muss sich wieder lohnen. Der Motor unseres Landes läuft aber nicht schneller, wenn ⁠man den Sicherheitsgurt ausbaut."

Klare Ablehnung der Vorschläge des Wirtschaftsrates kam auch von Sozialverbänden, Grünen, Linken und der SPD.

