CRB TR Index - Das ist eine Ansage!

Das neue Jahr ist noch jung, doch reich an wichtigen charttechnischen Signalen, markanten Ausbrüchen und echten „game changern“. Das ist die perfekte Einleitung für eine Analyse des CRB TR Index. Nachdem das Rohstoffbarometer rund ein Jahr lang seitwärts pendelte und einen idealtypischen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei 350 Punkten vollzog, gelang jetzt unmittelbar ein neues Verlaufshoch. Das Ende der Lethargie sorgt für ein ultimatives Mehrjahreshoch bei 407 Punkten – gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2008. Da auch der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert, dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. In die gleiche Kerbe schlägt übergeordnet zudem die zuvor ausgeprägte Korrekturflagge (siehe Chart), welche langfristig sogar einen Anlauf auf den historischen Hochstand vom Juli 2008 bei 470 Punkten nahelegt. Unter Money Management Aspekten bieten sich die alten Ausbruchsmarken bei 385/383 Punkten als enge Absicherung auf der Unterseite an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Unter dem Strich hat der Rohstoffsektor wesentlich mehr zu bieten, als „lediglich“ eine überzeugende Gold- und Silber-Performance.

CRB TR Index (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CRB TR Index

Quelle: LSEG, tradesignal²

