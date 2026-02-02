DAX® - Knappes Plus, aber ein Plus

Das Januar-Barometer unterstellt der Wertentwicklung im ersten Monat des Jahres einen wegweisenden Charakter hinsichtlich der Performance im weiteren Jahresverlauf. Für den DAX® war das am Freitag eine ganz knappe Kiste. Letztlich konnte das Aktienbarometer – gemessen am Jahresschlussstand von 2025 (24.490 Punkte) – ein schmales Plus von 0,2 % über die Ziellinie retten. Obwohl die deutschen „blue chips“ am Donnerstag noch unter Wasser lagen, sendet der „Januar-Indikator“ also letztlich ein konstruktives Signal. Größer fällt der Kurszuwachs jenseits des Atlantiks aus, wo der S&P 500® sowie der Nasdaq-100® im Januar um 1,4 % bzw. 1,2 % zulegen konnten. In der Summe stellt das „Januar-Barometer“ also einen Mutmacher für 2026 dar. Charttechnisch bilden beim DAX® die Durchschnitte der letzten 50 Tage sowie der letzten 200 Tage (akt. bei 24.326/23.953 Punkten) wichtige Rückzugslinien. Auf der Oberseite müssten die deutschen Standardwerte dagegen die alten Schlüsselmarken bei 24.600/24.700 Punkten zurückerobern, um den Warnschuss der vergangenen Woche zu negieren.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.