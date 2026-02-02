W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Knappes Plus, aber ein Plus

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Knappes Plus, aber ein Plus

Das Januar-Barometer unterstellt der Wertentwicklung im ersten Monat des Jahres einen wegweisenden Charakter hinsichtlich der Performance im weiteren Jahresverlauf. Für den DAX® war das am Freitag eine ganz knappe Kiste. Letztlich konnte das Aktienbarometer – gemessen am Jahresschlussstand von 2025 (24.490 Punkte) – ein schmales Plus von 0,2 % über die Ziellinie retten. Obwohl die deutschen „blue chips“ am Donnerstag noch unter Wasser lagen, sendet der „Januar-Indikator“ also letztlich ein konstruktives Signal. Größer fällt der Kurszuwachs jenseits des Atlantiks aus, wo der S&P 500® sowie der Nasdaq-100® im Januar um 1,4 % bzw. 1,2 % zulegen konnten. In der Summe stellt das „Januar-Barometer“ also einen Mutmacher für 2026 dar. Charttechnisch bilden beim DAX® die Durchschnitte der letzten 50 Tage sowie der letzten 200 Tage (akt. bei 24.326/23.953 Punkten) wichtige Rückzugslinien. Auf der Oberseite müssten die deutschen Standardwerte dagegen die alten Schlüsselmarken bei 24.600/24.700 Punkten zurückerobern, um den Warnschuss der vergangenen Woche zu negieren.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Jahresgewinne sind dahin
g​n​u​b​r​e​W
30. Jan. · HSBC
DAX® - Jahresgewinne sind dahin
DAX® - „mind the gap”: Kurslücken als Taktgeber
g​n​u​b​r​e​W
29. Jan. · HSBC
DAX® - „mind the gap”: Kurslücken als Taktgeber
DAX® - Zwei Gaps als Signalmarken
g​n​u​b​r​e​W
28. Jan. · HSBC
DAX® - Zwei Gaps als Signalmarken
DAX® - Aufwärtsgap erfolgreich verteidigt
g​n​u​b​r​e​W
27. Jan. · HSBC
DAX® - Aufwärtsgap erfolgreich verteidigt
DAX® - „Hammer“-Muster im Tages- und Wochenbereich
g​n​u​b​r​e​W
26. Jan. · HSBC
DAX® - „Hammer“-Muster im Tages- und Wochenbereich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News