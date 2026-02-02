Fed-Sorgen und Kurseinbruch bei Gold drücken Dax

Frankfurt, 02. Feb (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenauftakt der Abwärtsbewegung der Wall Street vom Freitag gefolgt.

Für schlechte Stimmung ⁠am Aktienmarkt ‍sorgte zudem ein Ausverkauf bei den Edelmetallen. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag ‌gut ein halbes Prozent tiefer bei 24.392,09 Punkten. Die US-Börsen hatten zum ‍Schluss der alten Woche zwischen 0,4 und 0,9 Prozent im Minus geschlossen.

"Die überraschende Nominierung eines potenziell konservativen Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank durch US-Präsident Trump hat die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt", erläuterte ‍Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. "Eigentlich war ⁠erwartet worden, dass US-Präsident Trump alles tun würde, um eine Powell-Nachfolge einzusetzen, die für schnell fallende Leitzinsen steht."

Für ‍Verunsicherung sorgten zudem die starken Ausschläge bei den Edelmetallpreisen. Gold und Silber verbilligten ⁠sich um zwei und mehr als sieben Prozent. Zusammen mit den Verlusten vom Freitag bauten sie die Gewinne aus ihrer Jahresanfangsrally fast vollständig ‍wieder ab: Mit rund ‌4627 und 78 Dollar je Feinunze lagen sie auf dem tiefsten Stand seit der zweiten Januarwoche.

Zu den größten Verlierern im Dax gehörten Infineon, Siemens Energy und die Deutsche Bank, die jeweils rund 2,5 Prozent einbüßten. Auf der Gewinnerseite standen hingegen die Deutsche Telekom, Hannover Rück und Henkel.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)