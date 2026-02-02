Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1840 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1840 (Freitag: 1,1919) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8445 (0,8389) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86580 (0,86620) britische Pfund, 183,59 (183,59) japanische Yen und 0,9199 (0,9157) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista