Disney dank Freizeitparks und "Zoomania 2" mit Rekordumsatz

Los Angeles, 02. Feb (Reuters) - Robuste Besucherzahlen in Freizeitparks und der Erfolg des Kinofilms "Zoomania 2" haben Walt ⁠Disney ein ‍überraschend starkes Quartalsergebnis beschert.

Der Gesamtumsatz sei um fünf Prozent auf 26 Milliarden Dollar ‌gestiegen, teilte der Unterhaltungskonzern am Montag mit. Der Reingewinn schrumpfte den ‍Angaben zufolge zwar um sieben Prozent auf 1,63 Dollar je Aktie. Analysten hatten jedoch einen noch stärkeren Rückgang auf 1,57 Dollar befürchtet. Auf dieser Basis bekräftigte Disney das Ziel ‍eines prozentual zweistelligen Gewinnanstiegs 2026. ⁠Die Titel des US-Unternehmens stiegen daraufhin im vorbörslichen Handel an der Wall Street um vier Prozent.

Die ‍Erlebnissparte, zu der vor allem die Parks, Kreuzfahrten und Verbraucherprodukte zählen, habe ⁠zehn Milliarden Dollar zu den Konzernerlösen und 72 Prozent zum Betriebsgewinn von fünf Milliarden Dollar beigetragen, hieß es weiter. Die ‍Unterhaltungssparte mit ihren ‌Filmstudios habe ihre Einnahmen um sieben Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar gesteigert. Die Kosten für die Produktion von "Avatar: Fire and Ash" sowie acht weiteren Filmen hätten den operativen Gewinn jedoch um 35 Prozent gedrückt.

