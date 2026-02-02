Dobrindt setzt auf Geheimdienst-Kooperation mit USA

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will im Bereich der Geheim- und Nachrichtendienste weiter mit den USA zusammenarbeiten. "Die USA sind und bleiben unser Partner", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Er rate dazu, diesen Grundsatz auch nicht zu verändern, "ganz unabhängig davon, wie die politische Situation zurzeit ausschaut", sagte Dobrindt auch mit Blick auf die Kritik an den USA und deren Präsidenten Donald Trump.

Zudem kündigte der Innenminister an, die Geheimdienste in Deutschland weiter stärken zu wollen. Er wolle aus dem Verfassungsschutz einen "echten Geheimdienst" machen, "der mit wirksamen, operativen Fähigkeiten ausgestattet wird". Gleichzeitig baue man die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten wie denen der USA und den israelischen weiter aus./gut/DP/zb

