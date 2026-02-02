Einzelhandel erzielt 2025 Umsatzwachstum von real 2,7 Prozent

Berlin, 02. Feb (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel hat im vorigen Jahr mehr Umsatz erwirtschaftet.

Die Erlöse stiegen um nominal 3,8 ⁠Prozent, wie das ‍Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte. Real - also inflationsbereinigt - ergab sich ein Zuwachs von 2,7 Prozent. "Das ‌erste vorliegende reale Jahresergebnis liegt damit 0,3 Prozentpunkte über der am 7. Januar ‍2026 veröffentlichten Schätzung", teilte Destatis weiter mit. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war (+3,8 Prozent), schwächte sich der Zuwachs im zweiten Halbjahr ab (+1,7 Prozent). ‍Im Weihnachtsgeschäft des Dezembers setzten die ⁠Einzelhandelsunternehmen nach vorläufigen Ergebnissen real 3,2 Prozent und nominal 3,5 Prozent mehr um als im Dezember 2024. Kalender- und ‍saisonbereinigt betrug der Zuwachs real 1,5 Prozent und nominal 1,7 Prozent.

"Der Umsatz hält ⁠sich, von Dynamik ist weiterhin wenig zu sehen", meint der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. Wie aus dem aktuellen Konsumbarometer des ‍Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervorgeht, hellt ‌sich die Stimmung im Februar auf. Demnach klettert der Index auf den höchsten Stand seit dem Sommer vergangenen Jahres. Dennoch bleibt das Stimmungsniveau laut HDE schwach: "Abzuwarten ist nun, ob die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland auch in den kommenden Wochen von geopolitischen Turbulenzen unbeeindruckt bleiben, ihre Unsicherheit ablegen und sich der Aufwärtstrend dadurch ⁠weiter fortsetzen kann."

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)