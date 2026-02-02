Endspurt am Deadline Day: Transferfenster schließt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Fußball-Proficlubs können an diesem Montag noch bis um 20.00 Uhr neue Spieler verpflichten. Dann endet die Winter-Transferperiode, die am Neujahrstag begonnen hatte. Für gewöhnlich gibt es am sogenannten Deadline Day noch ordentlich Bewegung auf dem Transfermarkt, sowohl auf der Zugangs- als auch Abgangsseite.

Auch in anderen europäischen Topligen endet die Transferfrist am Montag, allerdings mitunter zu anderen Uhrzeiten. Abgänge sind danach noch in Länder mit einem späteren Transferschluss möglich.

In der Regel sind der 31. Januar oder der 1. Februar im Winter der traditionelle Deadline Day. Da diese 2026 aber auf einen Samstag und Sonntag fielen, wurde das Ende der Wechselfrist auf den 2. Februar gelegt./two/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News