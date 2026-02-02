Endspurt am Deadline Day: Transferfenster schließt

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Fußball-Proficlubs können an diesem Montag noch bis um 20.00 Uhr neue Spieler verpflichten. Dann endet die Winter-Transferperiode, die am Neujahrstag begonnen hatte. Für gewöhnlich gibt es am sogenannten Deadline Day noch ordentlich Bewegung auf dem Transfermarkt, sowohl auf der Zugangs- als auch Abgangsseite.

Auch in anderen europäischen Topligen endet die Transferfrist am Montag, allerdings mitunter zu anderen Uhrzeiten. Abgänge sind danach noch in Länder mit einem späteren Transferschluss möglich.

In der Regel sind der 31. Januar oder der 1. Februar im Winter der traditionelle Deadline Day. Da diese 2026 aber auf einen Samstag und Sonntag fielen, wurde das Ende der Wechselfrist auf den 2. Februar gelegt./two/DP/he