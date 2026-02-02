EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Öl- und Gasreserven steigen um 46% - Barwert von 542 Mio. USD bei 60 USD WTI Ölpreis

EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Öl- und Gasreserven steigen um 46% - Barwert von 542 Mio. USD bei 60 USD WTI Ölpreis



02.02.2026 / 18:59 CET/CEST

Öl- und Gasreserven steigen um 46% - Barwert von 542 Mio. USD bei 60 USD WTI Ölpreis

Reservenbericht 2026 veröffentlicht

Erfolgreiche Entwicklung der Flächen in Wyoming lässt Reserven massiv ansteigen

Sichere und wahrscheinliche Reserve steigt von 54 Mio. auf 79 Mio. Barrel Ölequivalent (BOE)

553 Mio. USD Barwert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven (Vorjahr: 493 Mio. USD) bei NYMEX-Terminkurve

Barwert der Reserven steigt von 394 auf 542 Mio. USD um 38% bei Preisen von 60 USD/Barrel WTI und 3 USD/MMBtu Gas

Bereits produzierende Bohrungen liefern 675 Mio. USD Cash Flow (Vorjahr: 562 Mio. USD) mit Barwert von 393 Mio. USD (Vorjahr: 381 Mio. USD)

Knapp 1,5 Milliarden USD zukünftiger Cash Flow der sicheren und wahrscheinlichen Reserven (Vorjahr: 1,0 Mrd. USD) – Anstieg um 460 Mio. USD

Erfolgreiches „Reserve Replacement“: Reserven der produzierenden Bohrungen steigen von 25 auf 29 Mio. BOE, trotz Förderung von etwa 5 Mio. BOE im Jahr 2025

Sichere unentwickelte und wahrscheinliche Reserven steigen auf 50 Mio. BOE (Vorjahr 30 Mio. BOE)

Positive Reservenentwicklung ist das Ergebnis starker Produktion der neueren Bohrungen, weiterem „de-risking“ der Flächen und höherer Anzahl der Bohrungen pro Bohrplatz

Ende der Insiderinformation

Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:

Erläuterungsteil

Die Deutsche Rohstoff AG veröffentlicht heute die Ergebnisse ihrer jährlichen Öl- & Gas-Reservenberichte. Dabei werden für die US-Tochterfirmen von unabhängigen Gutachtern die Öl- und Gasreserven, zukünftige Produktionsvolumen und Cash Flows, sowie deren Barwert berechnet.

Die Berechnung erfolgt auf Basis der Ölpreis- (WTI) und Erdgas- (Henry Hub) Terminkurve zum 31. Dezember 2025. Der durchschnittliche WTI-Preis der kommenden fünf Jahre liegt bei 58,71 USD (Vorjahr: 65,70 USD).

Nach einem bereits signifikanten Anstieg von 25% im Vorjahr, übertreffen die Reserven 2026 das Jahr 2025 noch einmal deutlich. Die Volumina sind um 46% auf 79 Mio. BOE sichere und wahrscheinliche Reserven gestiegen. Das ist der größte organische Reservenanstieg, den die Deutsche Rohstoff AG jemals verzeichnen konnte.

Reserven werden in die Kategorien „sicher“, „wahrscheinlich“ und „möglich“ unterteilt. Der Reservenbericht umfasst neben 112 bestehenden Nettobohrungen (227 Bruttobohrungen) über 100 sichere und wahrscheinliche weitere Brutto-Bohrungen. Über den Reservenbericht hinaus besteht großes Potential für weitere Bohrungen, da im Rahmen der Reservenschätzung keine möglichen und auch auf signifikanten Teilen der unentwickelten Flächen noch keine sicheren oder wahrscheinlichen Reserven verbucht werden.

Eine detaillierte Übersicht kann in Kürze auf der Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter

Reserven

eingesehen werden.

Reserven bei konstanten WTI-Ölpreisen 60 und 80 USD

Unter der Annahme eines langfristig konstanten Öl- und Gaspreises für die Berechnung der Reserven, anstatt der Verwendung der Terminkurve zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2025, lassen sich die Zahlen direkt vergleichen.

Bei 60 USD/Barrel WTI und Gaspreis Henry Hub von 3,0 USD/MMBtu steigt der Barwert der sicheren Reserven gegenüber dem Vorjahr um 32% auf 485 Mio. USD (Vorjahr: 366 Mio. USD) und der gesamte Barwert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven um 38% auf 542 Mio. USD (Vorjahr: 394 Mio. USD).

Bei der Annahme von 80 USD/Barrel WTI und Gaspreis Henry Hub 4,0 USD/MMBtu über die Laufzeit der Förderung steigt der Barwert der sicheren Reserven gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 884 Mio. USD (Vorjahr: 680 Mio. USD) und der Barwert der gesamten Reserven um 40% auf 1,1 Mrd. USD (Vorjahr: 784 Mio. USD).

Der hohe Barwert der Reserven bei einem konservativen Ölpreis von nur 60 USD unterstreicht die hohe wirtschaftliche Stabilität der bestehenden Produktion und bestätigt die Wertstabilität der Konzerntöchter auch bei geringeren Preisen. Gleichzeitig zeigt ein Barwert von 1,1 Mrd. USD bei einem Ölpreis von 80 USD/Barrel WTI das enorme Wertsteigerungspotential des US-Öl & Gas-Geschäfts der Deutsche Rohstoff AG.

Die Terminkurve lag zum 31. Dezember 2025 über die kommenden fünf Jahre durchschnittlich bei 58,71 USD/Barrel WTI und 3,69 USD/MMBtu Gas, daher liegt der Wert der Reserven auf Basis der Terminkurve sehr nah am Wert der Reserven bei einer Preisannahme von 60 USD.

Sichere, bereits produzierende Reserven („Proved Developed Reserves“)

Auf Basis der Terminkurve verzeichnen die sicheren Reserven aus bereits produzierenden Bohrungen ein Wachstum von 18% und steigen auf 29 Mio. BOE (60% Öl) gegenüber 25 Mio. BOE im Vorjahr (54% Öl).

Diese Reserven führen voraussichtlich zu einem Netto Cash Flow von 675 Mio. USD, ohne das weitere nennenswerte Investitionen nötig sind. Der abgezinste Wert der produzierenden Bohrungen erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 auf 393 Mio. USD, gegenüber 381 Mio. USD im Vorjahr.

Die geförderten Reserven konnten vollständig ersetzt und sogar weiter ausgebaut werden. Dies unterstreicht die erfolgreiche Wachstumsstrategie des Unternehmens, die durch die Inbetriebnahme neuer Bohrungen in Wyoming sowie die positive Produktionsentwicklung zahlreicher bestehender Bohrplätze ermöglicht wurde.

Der Netto Cash Flow wird anhand der Umsätze aus Öl- und Gas-Verkäufen abzüglich Produktionssteuern, laufender Kosten (OPEX) und Investitionen (CAPEX) ermittelt. Für die Ermittlung des Barwerts wird der Netto Cash Flow mit 10% abdiskontiert (sogenannter PV10). Anteile von Partnern und Royalties wurden bereits abgezogen.

Sichere & Wahrscheinliche Reserven („Proved Reserves“ & „Probable Reserves“)

Der Barwert der sicheren Reserven steigt auf 489 Mio. USD gegenüber 452 Mio. USD im Vorjahr. Ebenso legte der Barwert der sicheren und wahrscheinlichen Reserven auf 553 Mio. USD zu (Vorjahr: 493 Mio. USD). Der zukünftige Netto Cash Flow der sicheren Reserven wird mit 1,1 Mrd. USD (Vorjahr: 859 Mio. USD) erwartet und steigt damit erstmals auf über 1 Mrd. USD, während er zusammen mit den wahrscheinlichen Reserven auf knapp 1,5 Mrd. USD steigt (Vorjahr: 1,0 Mrd. USD).

Die sicheren Reserven konnten um 23% auf 55 Mio. BOE (68% Öl) gesteigert werden, nachdem sie im Vorjahr noch bei 45 Mio. BOE (62% Öl) lagen.

Die nicht entwickelten sicheren und wahrscheinlichen Reserven enthalten bisher nahezu ausschließlich Bohrungen in die Niobrara-Formation und lediglich zwölf Bohrungen in die Teapot und Mowry-Formationen.

Die Bewertung der Reserven erfolgt für die wesentlichen Tochtergesellschaften (über 99% der Reserven) durch unabhängige Gutachter unter Anwendung von Standards, die von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC akzeptiert sind. Gemäß den SEC-Richtlinien werden dabei auch nur sichere und wahrscheinliche Bohrungen in einem bestimmten Umkreis bereits bestehender Produktion in den Reservenbericht aufgenommen.

Absicherungsgeschäfte sowie daraus resultierende Effekte werden nicht als Teil der Reserven berücksichtigt.

Die Reserven umfassen bisher keine Werte für die kürzlich in Ohio erworbenen Flächen von Bright Rock Energy.

Mannheim, 2. Februar 2026

