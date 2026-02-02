EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Wechsel des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der ecotel communication ag; Markus Hendrich scheidet zum 2. Februar 2026 aus; Peter Zils übernimmt interimistisch die Position

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
ecotel communication ag: Wechsel des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der ecotel communication ag; Markus Hendrich scheidet zum 2. Februar 2026 aus; Peter Zils übernimmt interimistisch die Position

02.02.2026 / 12:36 CET/CEST
Düsseldorf, den 2.Februar 2026 - Die ecotel communication ag gibt bekannt, dass sich der Aufsichtsrat und das Vorstandsmitglied Markus Hendrich (CEO) heute einvernehmlich über das Ausscheiden von Herrn Hendrich aus dem Vorstand der Gesellschaft verständigt haben. Herr Hendrich scheidet hiernach aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 2. Februar 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus.

Um die Kontinuität in der Unternehmensführung zu gewährleisten, hat der Aufsichtsrat weiter beschlossen, sein Mitglied Peter Zils, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ab dem 3. Februar 2026 für eine Übergangszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026 in den Vorstand abzuordnen, um dort zugleich die Position des Vorstandsvorsitzenden (CEO) zu übernehmen. Herr Zils ist Gründer der Gesellschaft und war lange Jahre vor seinem Wechsel in den Aufsichtsrat am 21. April 2023 Vorstandsvorsitzender bzw. Co-Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft.

Ende der Insiderinformation

ECOTEL COMMUNICATION

