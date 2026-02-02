EQS-Adhoc: GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

Uhr
EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
02.02.2026 / 10:48 CET/CEST
Ursensollen, 2. Februar 2026 – Die GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 1,82 Mrd. EUR sowie ein operatives EBIT von 75,1 Mio. EUR (Vj. 41,6 Mio. EUR). Damit fällt das Ergebnis deutlich besser aus als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen prognostizierte bisher ein operatives EBIT in Höhe von rund 60 Mio. EUR bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR.

Das gestiegene Ergebnis ist insbesondere auf die Entwicklung im vierten Quartal zurückzuführen. Das operative EBIT im Schlussquartal 2025 belief sich auf rund 25,1 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (3,6 Mio. EUR). Der Umsatz lag bei 434,3 Mio. EUR (Q4 2024: 449,7 Mio. EUR).

Vor allem die Region EMEA trug durch konsequente Umsetzung der Top-10-Maßnahmen, wie z.B. Restrukturierungsinitiativen, Effizienzsteigerungsprogrammen und Kompensation gestiegener Kosten durch Kundenbeiträge zu dieser positiven Entwicklung bei.

Die GRAMMER AG veröffentlicht den vollständigen Jahresabschluss und den Geschäftsbericht 2025 am 27. März 2026.

Der Vorstand
GRAMMER AG

Grammer

