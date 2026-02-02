EQS-Adhoc: LTG AG: Der Vorstand der LTG stellt Insolvenzantrag.

EQS-Ad-hoc: LTG AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Der Vorstand der LTG stellt Insolvenzantrag.

Mölln, 2. Februar 2026.

Der Vorstand der LTG AG („Gesellschaft“) hat wegen Zahlungsunfähigkeit am 30. Januar 2026 beim zuständigen Amtsgericht Schwarzenbek einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt. Die Entscheidung des Insolvenzgerichts über diesen Antrag steht noch aus.

Sprache: Deutsch Unternehmen: LTG AG Hindenburgstraße 13b Mölln 23879 Deutschland Telefon: 04542-90014-0 E-Mail: info@lt-group.eu Internet: https://lt-group.eu/ ISIN: DE000A3E5FQ1, DE000A3E5FD9, DE000A3MQS31, DE000A3E5FQ1 WKN: A3E5FQ, A3E5FD, A3MQS3, A3E5FQ Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 2269790

