EQS-Adhoc: LTG AG: Der Vorstand der LTG stellt Insolvenzantrag.

LTG AG: Der Vorstand der LTG stellt Insolvenzantrag.

02.02.2026 / 15:35 CET/CEST
LTG AG

Hindenburgstraße 13b, 23879 Mölln

ISIN: DE000A3E5FQ1

Der Vorstand der LTG stellt Insolvenzantrag.

Mölln, 2. Februar 2026.

Der Vorstand der LTG AG („Gesellschaft“) hat wegen Zahlungsunfähigkeit am 30. Januar 2026 beim zuständigen Amtsgericht Schwarzenbek einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt. Die Entscheidung des Insolvenzgerichts über diesen Antrag steht noch aus.

LTG AG

Der Vorstand

