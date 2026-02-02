EQS-Adhoc: MHP Hotel AG übernimmt Hotel Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt – Rebranding zu Hyatt Regency Vienna ab Frühjahr 2026

EQS-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG übernimmt Hotel Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt – Rebranding zu Hyatt Regency Vienna ab Frühjahr 2026



02.02.2026 / 14:28 CET/CEST

München, 02. Februar 2026 – Die MHP Hotel AG, notiert im Qualitätssegment m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24), hat heute den operativen Betrieb des Hotels Andaz Vienna am Belvedere in Wien übernommen. Grundlage hierfür ist ein Franchisevertrag mit Hyatt. Das 303 Zimmer umfassende Hotel in zentraler Lage in Wien wird ab Frühjahr 2026 unter der Marke Hyatt Regency geführt.



Parallel zur Betriebsübernahme durch MHP wurde die Immobilie von der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, einer Tochtergesellschaft der DekaBank, erworben. MHP wird das Hotel künftig auf Basis eines langfristigen Pachtvertrags mit der neuen Eigentümerin betreiben.



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die MHP Hotel AG aus dem Betrieb des Hotels mit dem künftigen Namen Hyatt Regency Vienna einen Umsatzbeitrag von rund 25 Mio. Euro.



Die Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar - nach der im Juli 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung zur Finanzierung neuer Hotelprojekte.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.

Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen Sheraton Vienna sowie dem Hyatt Regency Vienna, vormals Andaz Vienna, erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com



