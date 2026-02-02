EQS-AFR: Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
02.02.2026 / 14:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Fielmann Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_3
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_2
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_2
