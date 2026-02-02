EQS-AFR: Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fielmann Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



02.02.2026 / 14:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Fielmann Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_4

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_3

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fielmann Group AG Fuhlsbuettler Straße 399 22309 Hamburg Deutschland Internet: www.fielmann-group.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269192 02.02.2026 CET/CEST