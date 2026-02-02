EQS-AFR: KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
02.02.2026 / 16:20 CET/CEST
Hiermit gibt die KPS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026
Ort:
https://kps.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KPS AG
|Beta-Str. 10 h
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.kps.com
|Ende der Mitteilung
2269910 02.02.2026 CET/CEST