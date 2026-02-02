EQS-AFR: Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Voltatron AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#annual-report

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#annual-report

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

Voltatron AG Flößaustraße 22 90763 Fürth Deutschland Internet: www.voltatron.com

