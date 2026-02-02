EQS-AFR: Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
02.02.2026 / 16:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#annual-report
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#annual-report
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports
Deutsch
|Deutsch
Voltatron AG
|Voltatron AG
|Flößaustraße 22
|90763 Fürth
|Deutschland
|Internet:
|www.voltatron.com
