EQS-AFR: Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Voltatron AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

02.02.2026 / 16:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#annual-report

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#annual-report

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

Unternehmen:Voltatron AG
Flößaustraße 22
90763 Fürth
Deutschland
Internet:www.voltatron.com
Voltabox

