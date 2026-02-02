EQS-AFR: Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Voltatron AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



02.02.2026 / 16:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltatron AG Flößaustraße 22 90763 Fürth Deutschland Internet: www.voltatron.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269832 02.02.2026 CET/CEST