EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.02.2026 / 14:50 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 13. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 2. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 523.070 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
26.01.20260-XETA
26.01.20260-TQEX
26.01.20260-CEUX
26.01.20260-AQEU
27.01.202612.63045,5574XETA
27.01.20263.34845,4836TQEX
27.01.202617.80745,4800CEUX
27.01.20261.74345,5253AQEU
28.01.202673.00045,9651XETA
28.01.202615.28646,0114TQEX
28.01.202645.84545,9597CEUX
28.01.202610.40546,0408AQEU
29.01.202642.40146,0239XETA
29.01.20264.18546,0408TQEX
29.01.202627.11546,0023CEUX
29.01.20261.29946,1934AQEU
30.01.2026158.90245,8946XETA
30.01.202616.74745,8851TQEX
30.01.202675.77145,8909CEUX
30.01.202616.58645,8910AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 11.967.934 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
