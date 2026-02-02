EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.02.2026 / 14:50 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 13. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 2. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 523.070 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 26.01.2026 0 - XETA 26.01.2026 0 - TQEX 26.01.2026 0 - CEUX 26.01.2026 0 - AQEU 27.01.2026 12.630 45,5574 XETA 27.01.2026 3.348 45,4836 TQEX 27.01.2026 17.807 45,4800 CEUX 27.01.2026 1.743 45,5253 AQEU 28.01.2026 73.000 45,9651 XETA 28.01.2026 15.286 46,0114 TQEX 28.01.2026 45.845 45,9597 CEUX 28.01.2026 10.405 46,0408 AQEU 29.01.2026 42.401 46,0239 XETA 29.01.2026 4.185 46,0408 TQEX 29.01.2026 27.115 46,0023 CEUX 29.01.2026 1.299 46,1934 AQEU 30.01.2026 158.902 45,8946 XETA 30.01.2026 16.747 45,8851 TQEX 30.01.2026 75.771 45,8909 CEUX 30.01.2026 16.586 45,8910 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 11.967.934 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

