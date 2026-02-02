EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.02.2026 / 15:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
2. Februar 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurden insgesamt 261.280 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
26.01.202675.82546,21293.504.093,14Xetra
26.01.202649.22046,23122.275.499,66CBOE Europe (CEUX)
26.01.20268.44446,2482390.519,80Turquoise Europe (TQEX)
26.01.20264.96846,2301229.671,14Aquis Europe (AQEU)
27.01.202626.02146,18981.201.904,79Xetra
27.01.202617.28546,1967798.509,96CBOE Europe (CEUX)
27.01.20262.16146,188799.813,78Turquoise Europe (TQEX)
27.01.202663246,182229.187,15Aquis Europe (AQEU)
28.01.202639.52946,21331.826.765,54Xetra
28.01.202628.39846,20311.312.075,63CBOE Europe (CEUX)
28.01.20265.77346,2090266.764,56Turquoise Europe (TQEX)
28.01.20263.02446,2239139.781,07Aquis Europe (AQEU)
Gesamt261.280
 		46,213212.074.586,22
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Dezember 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.267.986 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

02.02.2026 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der Mitteilung

02.02.2026 CET/CEST

Deutsche Post

